Malatya’da sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu geçmesinin beklendiği belirtildi. Büyün ilçelerde sağanak yağışın olabileceği açıklandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumunun da şu şekilde olacağı açıklandı:

Malatya-merkez: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 15 derece,

Darende: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 14 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 10 derece,

Kale: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 14 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 15 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece olacak.