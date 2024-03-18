TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALMA İLANI

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Monoklonal Antikor Testi Alımı(Geçici cihaz ile birlikte temini) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/309204

1-İdarenin

a) Adı : SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Şifa Mah. Zapçıoğlu Cad. Sıtmapınarı No:15 44100 MERKEZ İLÇE BATTALGAZİ/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası : 4223211202 - 4223232716

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Monoklonal Antikor Testi Alımı(Geçici cihaz ile birlikte temini)

b) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 test

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilgili birimi

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup sözleşme süresi 24 (yirmi dört) ay olacaktır. Teslimatlar idarenin istediği zamanda ve miktarda peyderpey olarak yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakkip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 13:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1. TİTUBB Ürün: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`nda Sağlık Bakanlığı`ndan ve SGK`dan onaylı olduğunu gösteren ürün numarasını (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir.Teklif edilen ürünler, -teknik şartnamesinde aksi belirtilmedikçe- TİTUBB kayıtları ile SGK geri ödeme kuralları ile uyumlu olmalıdır.

2. TİTUBB Yetki: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların veya bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

3. İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyası (KIK uzantılı XML dosyası) CD olarak sözleşme aşamasında sunulacaktır.

TİTUBB kapsamında bulunmayan cihaz ve malzemeler kapsam dışı olanlar ise tse ve/veya CE belgeli olmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) Teklif edilen Cihaz/Cihazlar ve kitlerin/testlerin marka/model, tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik şartnamede istenilen özellikleri gösteren gerekli dokümanları (katalog, broşür vb. ) birinci oturum sonrası istenen sürede sunacaktır.

b) Teklif veren firmalar, hangi cihazı hangi hastaneye teklif ettiklerini, teklif edilen her bir cihazda kullanacağı kitlerin markasını ve ÜTS/TİTUBB barkodunu ayrıntılı bir şekilde tablo halinde birinci oturum sonrası istenen sürede sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.