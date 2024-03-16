Oruç tutarken bunlara dikkat İşte oruçla ilgili bazı özel durumlar

Oruç, belirli durumlarda bozulabilir veya ertelenebilir. Bazı durumlarda ise oruç bozulmaz ve tutulan oruca devam edilebilir. İşte orucun ertelenebildiği ve orucu bozmayan bazı durumlar:

HASTALIK YOLCULUK VE GEBELİK HALİ

Hastalık Durumu: Oruç tutmak bir kişinin sağlığını olumsuz etkileyecekse, oruç tutması ertelenebilir veya bozulabilir. Bu durumda hasta kişi, daha sonra kaçırdığı günler için oruç tutar veya fidye verir.

Yolculuk Hali: Yolculuk esnasında oruç tutmak zor veya mümkün değilse, kişi orucunu erteleyebilir veya bozabilir. Ancak yolculukta oruç tutmaya başladıktan sonra kişi seferini tamamlamadan orucu bozmak doğru değildir.

Gebelik ve Emzirme Durumu: Gebelik veya emzirme durumunda olan kadınlar, kendilerine veya çocuklarına zarar vereceğini düşündükleri takdirde oruçlarını bozabilir veya erteleyebilirler.

YAŞLILIK HAYATİ TEHLİKE VE REGL

Yaşlılık Durumu: Yaşlılık nedeniyle oruç tutmak güç hale gelmişse, kişi orucunu erteleyebilir veya bozabilir. Ancak oruçları kaza etmek üzere erteleyen yaşlı kişiler, ileride güçlerini topladıklarında tutabileceklerini düşünmeleri gerekir.

Hayati Tehlike Durumu: Oruç tutmak kişinin hayatını tehlikeye atacak derecede sakıncalı ise ve kişinin canına zarar gelme riski söz konusu ise oruç tutmak doğru değildir ve bozulmalıdır.

Adet ve Lohusalık Hali: Kadınlar adet dönemlerinde veya loğusalık hallerinde oruç tutmazlar, ancak Ramazan sonrasında kaçırdıkları günleri kaza ederler.

BU DURUMLARDA ORUÇ BOZULMAZ

Oruç tutan bir kimse, bilerek ve isteyerek orucu bozacak veya bozabilecek bir eylem yaparsa, orucu bozulur ve kaza etmesi gerekir. Ancak bazı durumlar vardır ki bunlar orucu bozmazlar. Orucu bozmayan durumlar ise şu şekilde açıklanmıştır:

“Unutarak oruç tutma niyetiyle bir şey yemek veya içmek,

Diş fırçalamak veya ağız bakımı sırasında ağza su kaçması,

İlaç alırken veya tedavi olurken ağıza veya buruna ilaç damlatmak,

Doğal olarak vücuttan çıkan sıvıların ağıza kaçması (göz yaşı, ter, vb.)”

Bu durumlar ve hükümler genel olarak İslam dininde kabul edilen orucun ertelenebildiği veya oruç bozmayan etmenlerdir. Ancak her durumun detayları ve hükümleri için İslam hukukunu bilen bir dini otoriteye danışmak daha doğru olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi