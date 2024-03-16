Ahşap ev saniyeler içerisinde alev topuna döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çiftlikte bulunan ahşap ev çıkan yangında küle döndü.
Gebze ilçesinde Denizli Göleti civarında çiftlikte bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangını büyük güçlükle söndürdü. Herhangi can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.