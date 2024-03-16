Ahşap ev saniyeler içerisinde alev topuna döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çiftlikte bulunan ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Gebze ilçesinde Denizli Göleti civarında çiftlikte bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangını büyük güçlükle söndürdü. Herhangi can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı