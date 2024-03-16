Fernando Santos’tan 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Antalyaspor karşısına son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11’ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Bahtiyar Zaynutdinov ve Al-Musrati’nin yerine Jonas Svensson, Joa Worrall, Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun'a görev verdi.
Beşiktaş, Antalyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:
“Mert Günok, Jonas Svensson, Joa Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.