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Fernando Santos’tan 5 değişiklik

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşısına son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11’ine göre 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fernando Santos’tan 5 değişiklik mask
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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Antalyaspor karşısına son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11’ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Bahtiyar Zaynutdinov ve Al-Musrati’nin yerine Jonas Svensson, Joa Worrall, Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun'a görev verdi.

Beşiktaş, Antalyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Mert Günok, Jonas Svensson, Joa Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy”

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# beşiktaş, Fernando Santos, Antalyaspor, Joa Worrall, Omar Colley, Mert Günok, Emrecan Terzi, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Milot Rashica

16 Mar 2024 - 22:51 - Spor

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