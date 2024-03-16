Ernest Muçi’den 6 maçta 2 gol

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, kırmızı-beyazlılar karşısında ağları bularak Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkarttı. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Muçi, bu müsabakayla birlikte toplam 508 dakika sahada kaldı.
Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü ligin 27. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.
22 yaşındaki orta saha, Antalyaspor karşısında 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.