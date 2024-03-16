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Fernando Santos, iç sahada 7 puan kaybetti

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Beşiktaş’ta göreve geldikten sonra Süper Lig’de iç sahada 6 maça çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu’nda 9 puan kazanıp, 7 puan kaybeden Portekizli, yenilgileri de son 2 maçta yaşadı.

Fernando Santos, iç sahada 7 puan kaybetti mask
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Beşiktaş’ta göreve geldikten sonra Süper Lig’de iç sahada 6 maça çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu’nda 9 puan kazanıp, 7 puan kaybeden Portekizli, yenilgileri de son 2 maçta yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 kaybetti. Ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de arka arkaya 2 müsabakadan kayıpla ayrıldı.

Ligin 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Teknik Direktör Fernando Santos da Tüpraş Stadyumu'nda 7 puan kayıp yaşadı. Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Konyaspor’u evinde yenen Santos idaresindeki Beşiktaş, Galatasaray ile Antalyaspor’a yenilirken, Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Fernando Santos, beşiktaş, Trendyol Süper Lig

16 Mar 2024 - 22:45 - Spor

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