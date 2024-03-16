Fernando Santos, iç sahada 7 puan kaybetti

Beşiktaş’ta göreve geldikten sonra Süper Lig’de iç sahada 6 maça çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu’nda 9 puan kazanıp, 7 puan kaybeden Portekizli, yenilgileri de son 2 maçta yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 kaybetti. Ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de arka arkaya 2 müsabakadan kayıpla ayrıldı.
Ligin 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Teknik Direktör Fernando Santos da Tüpraş Stadyumu'nda 7 puan kayıp yaşadı. Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Konyaspor’u evinde yenen Santos idaresindeki Beşiktaş, Galatasaray ile Antalyaspor’a yenilirken, Adana Demirspor ile de berabere kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.