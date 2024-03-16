‘Çiriş Böreği’ tescillendi

Kahramanmaraş’ın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve tanıtmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tescil başvurularını sürdürerek şehrin değerlerini koruma altına almaya devam ediyor.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, şehrin mutfak kültüründe önemli bir yeri olan Kahramanmaraş Çiriş Böreği’nin tescili alındı.

Kahramanmaraş Çiriş Böreği, Türk Patent ve Marka Kurumunca hazırlanan 169 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin 28. tescilli ürünü olarak yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı