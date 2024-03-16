Maraş’ta sağanak yağış

Kahramanmaraş’ta öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu.
Kahramanmaraş’ta Ramazan ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Kentte sabah saatlerinde güneşli hava yerini bulutlara daha sonra ise yağmura bıraktı. Şehir merkezinde etkili olan yağmur birde bastırınca vatandaşlar iş yerlerindeki saçakların altına sığındı.
Kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Çift sıra park yapan araçlar ve dar yollar nedeniyle şehir merkezindeki trafik adeta kilitlendi.
Bir müddet devam eden yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.