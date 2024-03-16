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Adıyaman’da yaralanmalı kaza

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman’da yaralanmalı kaza mask
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman’da yaralanmalı kaza

Kaza, Sincik Boğazı mevkiinde meydana geldi. Osman Y. yönetimindeki 34 SLK 53 plakalı hafif ticari araç ile Musa S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Musa S. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne katıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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16 Mar 2024 - 22:24 Adiyaman- Bölge

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