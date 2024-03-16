Kayıp şahıs AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki akşam kaybolan şahıs, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sayören Köyü'nde ailesiyle tartışan ve evden ayrılan Cihat O. tekrar eve dönmedi. Gece eve gelmeyen şahıs ile ilgili ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD, jandarma ekipler iz arama köpekleri ile birlikte şahsı arazide aradı.

Ekipler, kayıp şahsı Sayören Köyü Bölükdağ mevkiinde sağ olarak buldu. Sağlığı yerinde olan şahıs ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı