Nesilleri tehlike altında, kendileri şehirde

Nesillerinin azalması nedeni ile koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin Kırmızı Listesinde yer alan kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri şehir merkezlerine kadar inmeye başladı. Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’ne kadar inen dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Toplu halde koşup yiyecek arayan dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı