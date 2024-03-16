Nesilleri tehlike altında, kendileri şehirde

Nesillerinin azalması nedeni ile koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin Kırmızı Listesinde yer alan kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri şehir merkezlerine kadar inmeye başladı. Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’ne kadar inen dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Toplu halde koşup yiyecek arayan dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.