Komşuda Ramazan etkinlikleri sürüyor

Her gün dopdolu geçen Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri Elazığlıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Elazığlıların Ramazan ayında vazgeçilmez mekanı olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi Ramazan etkinliklerinin 6. gününde tasavvuf müziğinin güçlü sesi Abdurrahman Önül’ü ağırladı. Eserleriyle milyonların büyük beğenisini kazanan Abdurrahman Önül, seslendirdiği birbirinden güzel ezgilerle bir kez daha gönülleri fethetti.

Konser alanını dolduran Elazığlılar, sanatçının ezgilerine hep birlikte eşlik ettiler.

Program, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu’nun tasavvuf müziğinin güçlü sesi Abdurrahman Önül’e Elazığ Belediyesi Çinicilik Kursu'nda el emeği göz nuru yapılan küpün hediye edilmesi ile sona erdi. Elazığ Belediyesi, aileleriyle birlikte Ramazan etkinliklerine katılan miniklere Fuar alanında kurulan stantlarda patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Her gün düzenlenen Elazığ Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri programları kapsamında bugün saat 14.30’da ve 20.30’da miniklerin en sevdiği kahramanlar arasında yer alan Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu sahne alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı