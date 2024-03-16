İntihar etmek isteyen şahsı arkadaşı ikna etti

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Namık Çiftçi Caddesi üzerinde bulunan, inşaat halindeki 3 katlı binanın üstüne çıkarak atlamaya çalışan şahsı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince şahsın bulunduğu binanın altına şişme yatak açıldı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, polis memurları ve vatandaşların uzun çabasına rağmen çıktığı binadan inmek istemedi. Şahıs, olay yerine gelen arkadaşlarının ikna çabaları sonucu binadan indirildi.
Bu sırada olayı izleyen bir çocuğun, ''Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın'' demesi dikkat çekti. Şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.