Türkiye 31 Mart’ta sandık başında olacak Kaç seçmen oy kullanacak? Kaç başkan seçilecek?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde tüm Türkiye aynı saatler arasında oy kullanacak. Yapılacak olan seçimlerde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri oylanarak belirlenecek.

61 MİLYON KİŞİ OY KULLANACAK

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de yerel yöneticilerin seçimi için sandık başına gidilecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vermiş olduğu bilgilere göre Türkiye’de toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanarak görevini yerine getirecek. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye’de 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanarak demokrasideki yerini alacak. Yeni seçmenlerin ise yüzde 50,59’unun kadın, yüzde 49,41’inin ise erkek olduğu bildirildi.

SEÇMEN LİSTELERİ YENİLENECEK

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler için seçmen listeleri belirlenerek açıklanmıştı fakat seçmen listeleri 23 Mart’ta yeniden güncellenecek. Vefat eden, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan vatandaşların yeniden kontrol edilerek yeniden belirlenecek.

KAÇ BAŞKAN VE KAÇ MUHTAR SEÇİLECEK?

31 Mart Yerel Seçimleri’nde 81 ilde 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı seçilecek ve oylama ile muhtar adayları arasından 50 bin 336 muhtar seçimi yapılacak. Seçimlerde il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi