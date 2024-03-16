Malatya’nın gururuna Erdoğan’dan ödül!

14 Mart Tıp Bayramında bu özel günü unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezin de sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmek için iftar yemeği düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çapraz karaciğer nakillerinde başarılar elde eden Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ı masasında ağırladı.

ŞEHİR HASTANESİ SALGIN VE DEPREMLE MÜCADELENİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar sofrasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat’ ta meydana gelen Kahramanmaraş depremli felakette sağlık alt yapısının gücüne şahit olduğunu değinerek,

“6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde de sağlık alt yapının gücüne şahitlik ettik. Şehirlerimize kazandırdığımız sağlık tesislerimiz depremden sonra elimiz, ayağımız her şeyimiz oldu. Özellikle şehir hastanelerimiz hem salgında he de depremle mücadelenin sembolü haline geldi. Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı şehir hastanemizi hizmete açtık”

şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların en iyi sağlık hizmetini alabilsin diye büyük şehirlerde şehir hastanesi yapacağını söyleyerek,

“ Her büyük şehrimizi bir şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, dünyanın en kapsayıcı güvenlik sistemiyle, en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız olarak en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gereken her türlü adımı attık”

dedi.

“100 BİNLERCE İNSAN SAĞLIĞINI GURUR KAYNAĞIMIZ OLAN TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİYOR”

Göreve geldikten sonra sağlık sistemi alt yapısının güçlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Sağlık alt yapısı dünyada Türkiye’nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki artık bizim hastalarımız dışarıya gitmiyor. Avrupa’sından Amerika’sına yaşayan onlarca insan şifasını Türkiye’deki hastanelerde arıyor. Kendi vatandaşlarımızla birlikte her yıl 100 binlerce insan sağlığını gurur kaynağımız olan Türk Hekimlerine emanet ediyor. Sağlık turizmi geçen seneyi 1,2 milyon başvuruyla kapattık. Bu ayın ilk 2 ayında başvuru sayısı 225 bini aştı. Şehir hastanelerine yenilerinin eklenmesiyle inşallah Sağlık Turizminde iyi yerlere geleceğimize inanıyorum”

şeklinde konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI İHMAL ETMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alt yapısını güçlendirirken sağlık çalışanlarını haklarını unutmadığını söyleyerek,

“Sağlık alt yapımızı güçlendirirken sağlık çalışanlarımızı ihmal etmedik ve etmiyoruz. Sisteminin asli unsuru doktoru, hemşiresi, bakıcısı, teknisyeniyle sağlık personelleri olduğunu asla unutmadık. Özlük haklarından çalışma haklarına kadar her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Mali haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Sağlık çalışanların haklarını korumayı hedefledik”

dedi.

Son olarak programa katılan misafirlerine iyi dileklerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Soframıza teşvikleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Ramazan Şeriflerinizi ve 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyor tüm