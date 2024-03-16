16 Mar 2024 - 17:26 - Yaşam

Malatya’da gökyüzü renklere büründü

Malatya’da saat 16.45 sularında etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Saat 17.00’da ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından gülümseme eşliğinde seyredildi. Birçok noktadan görülebilen gökkuşağını seyreden Malatyalılar bu anın fotoğraf ve videosunu çekmeyi de ihmal etmedi.