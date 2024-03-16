- Yaşam

Malatya’da gökyüzü renklere büründü

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Malatya’da saat 16.45 sularında etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Saat 17.00’da ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından gülümseme eşliğinde seyredildi. Birçok noktadan görülebilen gökkuşağını seyreden Malatyalılar bu anın fotoğraf ve videosunu çekmeyi de ihmal etmedi.

Malatya’da gökyüzü renklere büründü mask
Malatya’da gökyüzü renklere büründü
Malatya’da gökyüzü renklere büründü
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Malatya’da saat 16.45 sularında etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

Malatya’da gökyüzü renklere büründü

Saat 17.00’da ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından gülümseme eşliğinde seyredildi.

Malatya’da gökyüzü renklere büründü

Birçok noktadan görülebilen gökkuşağını seyreden Malatyalılar bu anın fotoğraf ve videosunu çekmeyi de ihmal etmedi.

Malatya’da gökyüzü renklere büründü
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16 Mar 2024 - 17:26 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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