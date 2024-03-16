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16 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

16 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Tapan’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şefika Okyay’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Yılmaz’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şenol Şenol’un taziye adresi: Şifa Mahallesi, Battalgazi,

63 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Nurhan Şirin’in taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt,

60 yaşında vefat eden ve Çayırlı Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Erol Çağdaş’ın taziye adresi: Çayırlı Mahallesi, Arguvan”

 
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16 Mar 2024 - 17:16 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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