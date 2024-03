Ağbaba: Malatya’nın ne hale geldiğini Türkiye’ye gösterdim

Malatyalıların sorunlarını dinleyen Ağbaba, 12 yıldan bu yana milletvekilliği yaptığını, iyi ve kötü gününde Malatya’nın yanında olduğunu ve kentin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başta olmak üzere birçok platformda dile getirdiğini belirtti.

“MALATYA’NIN NE HALE GELDİĞİNİ TÜRKİYE’YE GÖSTERDİM”

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Malatya’nın büyük bir felaket yaşadığını kaydeden Ağbaba, “Felaketin ilk günü Malatya’daydım. İnsanların yanında yer almaya çalıştım. Her tarafa gitmeye ve gücüm yettiği kadar herkesle ilgilenmeye çalıştım. Depremin sonuna kadar buradaydım. Depremin 15’nci gününde telefonlar az gelmeye başladı nedeni ise Malatya’da deprem olmamış hissinin oluşmasıydı. Bunun iki sebebi var; siyasetçilerin her şeyi güllük gülistanlık göstermesi, ikincisi ise AFAD’ın ‘Malatya depremden az etkilenen illerden’ genelgesini yayınlamasıydı. Bağırdım, çağırdım, gittiğim her yerde anlattım, fotoğrafları gösterdim, canlı yayınlar yaptım ve Malatya gündeme gelmeye başladı. Cep telefonuyla kentin her yerini gezdim ve Malatya’nın halini Türkiye’ye, meclise gösterdim. Malatya’nın ne hale geldiğini Türkiye’ye gösterdim” diye konuştu.

“MALATYALILAR İSTİYOR DİYE ADAY OLDUM”

Malatyaların yapılan anketlerde “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Veli Ağbaba’yı görmek isteriz” sonucu üzerine aday olduğunu ifade eden Ağbaba, şunları anlattı:

“Genel Başkanımız Özgür Özel çıkan anket sonuçlarını görünce, ‘Malatya seni çağırıyor. Malatya sana gel aday ol, hepimizi temsil et diyor’ dedi. Genel başkanımızla konuştum; parti rozetimi çıkarttım ve Malatya’nın adayı olarak çalışmalara başladım. Kariyer planı ya da bir heves için değil Malatyalılar istiyor diye aday oldum. Malatyalılar, ‘Veli Ağbaba depremde ayrım yapmadı. Depremin üzerinden bir yıl geçti bir şey yapmadılar. Yaparsa Veli Ağbaba yapar’ dediler. Ben de huzurlarınıza geldim. Ben bir partinin değil; MHP’lilerin, AK Partililerin, CHP’lilerin, milliyetçilerin adayı benim. Bir seçim önce başka partilere oy verenlerin bu seçimde bana oy vereceklerini biliyorum. O nedenle benim sorumluluğum ve yüküm ağır.”

Adil bir yönetim anlayışıyla Malatyalılarla Malatya’yı yöneteceklerini dile getiren Ağbaba, “Malatya Büyükşehir Belediyesi herkesin belediyesi olacak. Ayrım olmayacak. Temsiliyet noktasında milliyetçisi de, muhafazakârı da, sağcısı da, solcusu da olacak” dedi.

“BELİRSİZLİĞİ GİDERMEK İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”

Ağbaba, yaşanan ekonomik krizin yanında Malatya’nın bir de deprem sonrası büyük sorunlar yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“En önemli projemiz Malatya’mızı ayağa kaldırmak. Malatya’nın içinde bulunduğu kötü durumu düzelteceğiz. Birincisi yerinde dönüşümü hızlandıracağız, ikincisi sosyal durumu düzelteceğiz, üçüncüsü de kültürel projeleri hayata geçireceğiz. Depremin üzerinden bir yıldan fazla süre geçti en büyük sorun belirsizlik. Kimse ne olacağını bilmiyor. Belirsizliği gidermek için elimizi taşın altına koyacağız. Göreve geldiğimizde yerinde dönüşümü başlatacağız. Temelli Caddesi’ne ev yapmakla İkizce’ye ev yapmak arasında fark var. Temelli’de altyapı ve yol var, İkizce’de yok. Dolayısıyla maliyet daha fazla oluyor. Yerinde dönüşümün hızlıca başlaması lazım, bunu biz yapacağız. Yerinde dönüşüme on binlerce başvuru var ama 500’ü başlamış. Onların da birçoğunun temeli atılabilmiş değil, biz yerinde dönüşümü belediyenin şirketlerinin garantörlüğünde hemen başlatacağız. Kiracılar ve dar gelirliler unutulmuş; göreve geldiğimizde sosyal konutlar yapacağız. Esnaf olmayınca hayat devam etmiyor, hızlı bir şekilde esnafın ekmek kazanmasına vesile olacağız. Rezerv alanda belediyenin yetkisi yok, bakanlık yapıp çıkıyor, dolayısıyla da sorun olabiliyor. Biz yerinde dönüşümü hayata geçirip, sosyal konutlar yaparak vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacağız.”

“SOSYAL YARDIMLAR EN AZ ÜÇ KAT ARTACAK”

Emeklilere destek olacaklarını kaydeden Ağbaba, “Dul ve yetimlere destek sağlayacağız. Sosyal yardımlar en az üç kat artacak. Bebeklere süt desteğinden başlayarak her desteği vereceğiz. Yaşlılara, kadınlara, engellilere destek vereceğiz. Bunun yanında kültürel değerlerimize sahip çıkacağız. Kayısı Festivali vardı, unutuldu ama biz yeniden yapacağız. Kentin psikolojisini düzeltmek için etkinlikler yapacağız. Özümüze, değerimize sahip çıkacağız. Benim makamım belediye değil sokak olacak, sizlerin yanında olacağım. Allah beni sizlere mahcup etmesin” dedi.

