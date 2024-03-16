Emeklilere özel kart geliyor kimler yararlanacak başvurular nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilere yönelik önemli bir destek programını hayata geçiriyor. Elektrik, doğal gaz ve gıda desteklerinden yararlanmak isteyen en düşük emekli aylığı alanların da artık bu desteklerden faydalanması sağlanacak. Bu amaçla, "emekli kartı" adı altında özel bir kartın tasarlanması ve bu karta yükleme yapılması planlanıyor. İşte detaylar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan süreç sonrasında, tüm bakanlıklar emeklilere yönelik yapılacak adımları masaya yatırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu kapsamda emeklilere yönelik destek programlarını genişletmeye hazırlanıyor. En önemli kriter, tabandan en düşük emekli aylığı alanların desteklerden yararlanabilecek olması.

Aile Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterlere göre, 10 bin lira ve altında emekli aylığı alanlar ile eve başka bir geliri olmayan emekliler desteklerden faydalanacaklar. Ayrıca, emekli ve oturduğu evi olan, kira geliri elde etmeyen emekliler de destek kapsamına alınacaklar.

Başvuruların nasıl yapılacağı ve detaylı bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak öngörülen plana göre, desteklerin Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, destek miktarlarında artışlar ve ek desteklerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın emeklilere yönelik bu önemli adımı, sosyal yardımların kapsamını genişleterek daha fazla kişinin ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlayacak. Bu uygulama ile mevcut desteklerden faydalananların sayısının artması ve toplumsal refahın yükselmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi