“Asgari ücretliye ve emekliye birçok alanda desteklerimiz başlayacak”

Asgari ücret ile çalışan vatandaşların aldığı maaşların ekonomik şartların çok gerisinde kaldığını bildiğini ifade eden Prof. Dr. Gezer, “Asgari ücretlilerimizin daha ikinci maaşını almadan açlık sınırının altına düştüğünün farkındayım. 31 Mart'ta yetki aldığımızda hızlıca emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek için birçok alanda desteklerimiz başlayacak. Bu kapsamda emeklilerimize ve asgari ücret ile daha altında çalışan insanlarımıza fatura, kira desteği ve burs desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

GEZER AYLIK 3 BİN TL KİRA DESTEĞİ DE VERİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Her bir elektrik faturası için aylık 500 TL, her bir su faturası için aylık 200 TL ve her bir doğalgaz faturası için 4 ay süreyle aylık bin 500 TL fatura desteği sağlayacaklarının altını çizen Gezer, diğer taraftan ise emeklilere ve asgari ücretle geçinenlere aylık 3 bin TL kira desteği de verileceğini söyledi. Bunun yanı sıra yine emekli, asgari ücretli çalışan ve dar gelirli vatandaşların konut sorunlarını da çözeceklerini belirten Gezer, “Görev alır almaz su ücreti gibi diğer ücretlerde ciddi indirimlere gideceğiz ve insanlarımızın ekonomik şartlar altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Ekonomik alanda birçok projelerinin de olduğunu ifade eden Gezer, Malatya'da göreve gelir gelmez büyük bir kalkınma seferberliği de başlatacaklarını söyledi. Malatya'nın kendi dinamiklerini harekete geçirerek her alanda başlatacakları seferberlik ile Malatya'yı 5 yıl içinde bölgenin cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Gezer, tüm yol haritalarının hazır olduğunu söyled

Kaynak: BÜLTEN