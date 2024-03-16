YÖK son noktayı koydu

Daha önce vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birini esas alıyordu ancak bu uygulama YÖK tarafından iptal edildi. Bundan sonra vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarına brüt değil net miktarda ödeme yapacaklar.

Bu karara uymayan vakıf üniversiteleri, yasal ve idari açıdan cezai yaptırımlara tabi tutulacak. Bu adımın amacı, öğretim elemanlarına daha adil ve rekabetçi bir ücret politikası sağlamak olarak belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi