- Eğitim

YÖK son noktayı koydu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının maaşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, vakıf üniversiteleri artık öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecekler.

YÖK son noktayı koydu mask
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Daha önce vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birini esas alıyordu ancak bu uygulama YÖK tarafından iptal edildi. Bundan sonra vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarına brüt değil net miktarda ödeme yapacaklar.

Bu karara uymayan vakıf üniversiteleri, yasal ve idari açıdan cezai yaptırımlara tabi tutulacak. Bu adımın amacı, öğretim elemanlarına daha adil ve rekabetçi bir ücret politikası sağlamak olarak belirtiliyor.   

 
 

Kaynak: Haber Merkezi
# Yükseköğretim Kurulu, son dakika Yükseköğretim Kurulu, son dakika, malatya, Ankara

16 Mar 2024 - 15:53 - Eğitim

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