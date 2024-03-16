Halil Umut Meler düdük çalacak

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 29 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 76 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 29 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 49 puanla 3. sırada yer alıyor. İki ekip bugüne kadar 134 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu rekabette Fenerbahçe, 51 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor 44 maçı kazanmayı başardı. 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı.

LİGDE 102. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 101 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 40 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin 134 golüne, bordo-mavililer 106 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi 3-2’lik skorla kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 40 puan topladı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

9 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de, Trabzonspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

YENİ STADYUMDA 8. KEZ

Karadeniz ekibi 2016-2017 sezonundan beri maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere konuk olduğu Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yakaladığı yenilmezlik serisini bu stada taşıyamadı. Fenerbahçe, rakibine karşı 6’sı Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere burada 7 kez sahaya çıktı. Bu süreçte Trabzon ekibi ligde 4 galibiyet alırken, Fenerbahçe tek galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde etti. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul’da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 5-3’lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000’de Kadıköy’de oynanan lig maçında sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016’da Trabzon’da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig’de 29 hafta itibarıyla 76 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 27 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 76 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

İSMAİL KARTAL İLE ABDULLAH AVCI 11. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 10 karşılaşmanın 5’ini Abdullah Avcı’nın ekipleri, 1’ini İsmail Kartal’ın takımı kazanırken, 4 mücadele berabere tamamlandı.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı