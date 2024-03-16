16 Mar 2024 - 15:46 - Gündem

İnönü Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre yapılan yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından İnönü Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu bugün itibari ile hizmete açıldı. Kadın-erkek ve karma olarak farklı saatlerde hizmet verecek yüzme havuzunun açılış ve kapanış saatleri de bildirildi.