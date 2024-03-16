İnönü Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre yapılan yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından İnönü Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu bugün itibari ile hizmete açıldı. Kadın-erkek ve karma olarak farklı saatlerde hizmet verecek yüzme havuzunun açılış ve kapanış saatleri de bildirildi.
İnönü Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kadın erkek ve karma olarak hizmet verecek kapalı havuzun açılış kapanış saatleri ise şu şekilde belirtildi:
“Pazartesi saat 08.30 ile 17.00 arası karma, saat 17.00 ile 21.00 arası erkek,
Salı saat 08.30 ile 21.00 arası kadın,
Çarşamba saat 08.30 ile 21.00 arası karma,
Perşembe saat 08.30 ile 14.00 arası karma, saat 15.00 ile 21.00 arası kadın,
Cuma bakım ve temizlik günü,
Cumartesi saat 08.30 ile 21.00 arası aile ve personel,
Pazar saat 08.30 ile 21.00 arası karma”
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.