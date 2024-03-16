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A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

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Volta marka elektrikli araba 21 Mart aktüel kataloğunda 169.900 TL fiyatla satışa sunuluyor.A101'in 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunda birçok indirimli ürün bulunmakta. İşte ayrıntılar…

A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç! mask
A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!
A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!
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Volta marka elektrikli araba 21 Mart aktüel kataloğunda 169.900 TL fiyatla satışa sunuluyor.A101'in 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunda birçok indirimli ürün bulunmakta. İşte ayrıntılar…

A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

GIDA ÜRÜNLERİ

Portakal: 14.95 TL

Muz: 69.90 TL

Patates: 13.90 TL

Domates: 27.95 TL

Kabak: 23.90 TL

30'lu Yumurta: 85 TL

Piliç Kalçalı But: 69.90 TL

400 g Beşler Dana Kıyma: 164 TL

400 g Beşler Dana Kuşbaşı: 173 TL

400 g Kombinet Dana Kıyma: 159 TL

400 g Kombinet Dana Kuşbaşı: 169 TL

Ceviz: 124 TL

A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Dr. Oetker Puding Çeşitleri: 18.50 TL

Dear Body Duş Jeli Çeşitleri: 25.50 TL

Ritm Bambulu Oda Kokusu Çeşitleri: 45 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti: 549 TL

Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi: 79,90 TL

A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

ELEKTRONİK ÜRÜNLER

Hometech Alfa 8TX Tablet: 1.999 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh: 399 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 16.999 TL

SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi: 9.999 TL

SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge: 1.299 TL

Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge: 2.799 TL

A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

EV ÜRÜNLERİ

Taç Bella Döküm Derin Tencere: 579 TL

Taç Bella Döküm Basık Tencere: 579 TL

Taç Bella Döküm Tava: 349 TL

Nehir Servis Gereçleri: 99,90 TL

Mini Ütü Masası: 199 TL

Kanatlı Kurutmalık: 249 TL

A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

Ayrıca, 21 Mart aktüel kataloğunda 169.900 TL fiyatla Volta marka elektrikli araba da bulunmakta. Bu araç, sıfır olarak sunulmakta ve A101 mağazalarında satışa sunulmakta.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Mar 2024 - 15:33 - Gündem

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