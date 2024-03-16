A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

Volta marka elektrikli araba 21 Mart aktüel kataloğunda 169.900 TL fiyatla satışa sunuluyor.A101'in 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunda birçok indirimli ürün bulunmakta. İşte ayrıntılar…
GIDA ÜRÜNLERİ
Portakal: 14.95 TL
Muz: 69.90 TL
Patates: 13.90 TL
Domates: 27.95 TL
Kabak: 23.90 TL
30'lu Yumurta: 85 TL
Piliç Kalçalı But: 69.90 TL
400 g Beşler Dana Kıyma: 164 TL
400 g Beşler Dana Kuşbaşı: 173 TL
400 g Kombinet Dana Kıyma: 159 TL
400 g Kombinet Dana Kuşbaşı: 169 TL
Ceviz: 124 TL
TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
Dr. Oetker Puding Çeşitleri: 18.50 TL
Dear Body Duş Jeli Çeşitleri: 25.50 TL
Ritm Bambulu Oda Kokusu Çeşitleri: 45 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti: 549 TL
Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi: 79,90 TL
ELEKTRONİK ÜRÜNLER
Hometech Alfa 8TX Tablet: 1.999 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh: 399 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 16.999 TL
SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi: 9.999 TL
SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge: 1.299 TL
Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge: 2.799 TL
EV ÜRÜNLERİ
Taç Bella Döküm Derin Tencere: 579 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere: 579 TL
Taç Bella Döküm Tava: 349 TL
Nehir Servis Gereçleri: 99,90 TL
Mini Ütü Masası: 199 TL
Kanatlı Kurutmalık: 249 TL
Ayrıca, 21 Mart aktüel kataloğunda 169.900 TL fiyatla Volta marka elektrikli araba da bulunmakta. Bu araç, sıfır olarak sunulmakta ve A101 mağazalarında satışa sunulmakta.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.