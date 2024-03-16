A101’de yok yok 169.900 TL’ye sıfır araç!

Volta marka elektrikli araba 21 Mart aktüel kataloğunda 169.900 TL fiyatla satışa sunuluyor.A101'in 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunda birçok indirimli ürün bulunmakta. İşte ayrıntılar…

GIDA ÜRÜNLERİ

Portakal: 14.95 TL

Muz: 69.90 TL

Patates: 13.90 TL

Domates: 27.95 TL

Kabak: 23.90 TL

30'lu Yumurta: 85 TL

Piliç Kalçalı But: 69.90 TL

400 g Beşler Dana Kıyma: 164 TL

400 g Beşler Dana Kuşbaşı: 173 TL

400 g Kombinet Dana Kıyma: 159 TL

400 g Kombinet Dana Kuşbaşı: 169 TL

Ceviz: 124 TL

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Dr. Oetker Puding Çeşitleri: 18.50 TL

Dear Body Duş Jeli Çeşitleri: 25.50 TL

Ritm Bambulu Oda Kokusu Çeşitleri: 45 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti: 549 TL

Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi: 79,90 TL

ELEKTRONİK ÜRÜNLER

Hometech Alfa 8TX Tablet: 1.999 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh: 399 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 16.999 TL

SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi: 9.999 TL

SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge: 1.299 TL

Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge: 2.799 TL

EV ÜRÜNLERİ

Taç Bella Döküm Derin Tencere: 579 TL

Taç Bella Döküm Basık Tencere: 579 TL

Taç Bella Döküm Tava: 349 TL

Nehir Servis Gereçleri: 99,90 TL

Mini Ütü Masası: 199 TL

Kanatlı Kurutmalık: 249 TL

Ayrıca, 21 Mart aktüel kataloğunda 169.900 TL fiyatla Volta marka elektrikli araba da bulunmakta. Bu araç, sıfır olarak sunulmakta ve A101 mağazalarında satışa sunulmakta.

Kaynak: Haber Merkezi