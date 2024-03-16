16 Mar 2024 - 15:30 - Gündem

Malatya’da toplu açılış gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırımların ve hizmetlerin açılışının yapılacağı duyuruldu. Verilen bilgilere göre ‘Toplu Açılış Töreni’ yarın Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde (Şehir Mezarlığı Karşısı) saat 14.30’da gerçekleştirilecek.