16 Mar 2024 - 15:25 - Siyaset

Geçit: Ansızın kimsenin başına yıkmayacağız

Küçük Sanayi sitesi esnaflarıyla üçüncü kez bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızın dükkanlarını, birilerinin bahsettiği gibi bir gece ansızın kimse gelip yıkamayacak. Biz ona müsaade etmeyeceğiz ve esnaflarımızın mağdur olmayacağı bir yol haritası ortaya koyacağız” dedi.