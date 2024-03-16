Yıldırım: Belediyenin iktidar partisinden olmasının önemli olmadığını gördük

Gözene Mahallesi’ni ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Her kesimden desteği en derinden hissediyoruz ve inşallah 31 Mart'ta Malatya'ya ahlaklı belediyeciliği hâkim kılmak için geliyoruz” şeklinde konuştu.

“YİNE KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, unutulan köylerden birisinin de Gözene Mahallesi olduğunu belirterek, “İnsanlarımız tepkili dertli. Malatya’da hiç görmediğimiz milletvekilleri çıkıp Darende’de, Akçadağ’da son bir haftadır, köy köy, mahalle mahalle geziyorlar. Gittikleri her yerde diyorlar ki, ‘Belediye başkanı ile iktidar aynı olmalı ki, size hizmet gelsin’ diyorlar. Onlara Gözene Mahalle’mizde sesleniyorum, burası Yeşilyurt’a bağlı ve buradaki 400 hanenin 270 tanesi depremde yıkılmış. Şu güne kadar hiçbir siyasetçi buraya uğramamış. Madem öyleydi, madem iktidar ile belediye aynı olunca hizmet gelecekti, burası Yeşilyurt’a bağlı, büyükşehir ve Yeşilyurt AK Parti’ye bağlı ve buraya herhangi bir hizmet gelmemiş. Vatandaşlarımız halen karamsar bir şekilde dağa bakıyorlar. Belediyenin iktidar partisinden olmasının çok büyük bir öneminin olmadığını Gözene Mahalle’mizde de gördük, Malatya’da gördük. Sizi yine kandırmaya devam ediyorlar, yine kandırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kaydetti.

“EVLERİMİZ DAHA YAPILMADI”

Gözene Mahallesi sakinleri “Burası 418 haneydi. 22 yıldır AK Parti bizim oyumuzu aldı. Depremde 22 kaybımız oldu. Bize her türlü suyumuzu ve yolumuzu yapacaklarının sözünü verdiler. Milletvekilleri 14 Mayıs seçimi öncesi gelip bize her türlü desteğin verileceğini söyledi, evlerimiz daha yapılmadı, kışı soğukta geçirdik. Mahallemizde bir tane temel kazdılar. Artık bizi kandıramazlar” dediler.

Bilal Yıldırım, “Her kesimden desteği en derinden hissediyoruz ve inşallah 31 Mart'ta Malatya'ya ahlaklı belediyeciliği hâkim kılmak için geliyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN