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Malatya’da 16 bin litre ele geçirildi

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Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Sürgü Mahallesi D850 Karayolu üzerinde yapılan çalışmalar sırasında 16 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen karışımlı akaryakıtın yoğunluk (kesafet) ölçümünde, 0.836 g/ml olduğu tespit edilirken M.O. (40) isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Malatya’da 16 bin litre ele geçirildi mask
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Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Sürgü Mahallesi D850 Karayolu üzerinde yapılan çalışmalar sırasında 16 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen karışımlı akaryakıtın yoğunluk (kesafet) ölçümünde, 0.836 g/ml olduğu tespit edilirken M.O. (40) isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Sürgü Mahallesi D850 Karayolu üzerinde Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda M.O. (40) isimli şüpheli şahsın kullandığı araçta 16 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtın yapılan yoğunluk (kesafet) ölçümünde 0.836 g/ml değerinde olduğu tespit edilirken M.O. (40) isimli şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

 

Kaynak: BÜLTEN
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16 Mar 2024 - 15:06 Malatya- Gündem

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