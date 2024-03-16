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Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor

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Bilim Rehberi, sosyal medya üzerinden bilimsel veriler ve uzmanlar eşliğinde hazırlandığını öne sürdüğü “Depremin bilimsel analizi. Bölge ne durumda?” başlıklı bir çalışma hazırladı. Bu çalışmada deprem bölgesindeki illerin risk analizi açıklanarak bazı bilgiler verildi.

Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor mask
Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor
Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor
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Yapılan risk analizi bilgilendirmesinde Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman için “Plaka oturmaya devam ediyor. Oturması kolay değil, kıtanın yüzde 5’i oynadı. Bu sebeple Nurhak, Sincik, Doğanşehir, Yeşilyurt ve çevresinde max 5 büyüklüğünde depremler uzun aralıklarla görülebilir. Bar seviyeleri hala bu ivmeyi verebilir” açıklamaları dikkat çekti.

Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor

“BU BÖLGELERDE ENDİŞE EDİCİ DURUM YOKTUR”

Yapılan paylaşımda Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Sivas illeri için “Bu bölgelerde endişe edici durum yoktur. Ancak Sivas-Gürün ve çevre segmentleri 4,5 büyüklüğü ile gerilime bağlı uzun aralıklarla artçı veya bağımsız aktivasyon verebilir” şeklinde yorumlandı.

Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor

BİNGÖL TUNCELİ ERZURUM ELAZIĞ

Bilim Rehberi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elazığ şehirleri için “Stres serpimi olan bölgedeyiz. Bar seviyeleri yüksek. Zaten Yedisu sismik boşlukta ve maalesef beklenen bir atılım var. Buradaki ivme 6 büyüklüğünü bulabilir. Yedisu zaten 6 ve üzeri beklenendir” ibareleri yer aldı.

Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor

Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor

“PLAKA OTURMAYA DEVAM EDİYOR”

Yapılan risk analizi bilgilendirmesinde Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman için “Plaka oturmaya devam ediyor. Oturması kolay değil, kıtanın yüzde 5’i oynadı. Bu sebeple Nurhak, Sincik, Doğanşehir, Yeşilyurt ve çevresinde max 5 büyüklüğünde depremler uzun aralıklarla görülebilir. Bar seviyeleri hala bu ivmeyi verebilir” açıklamaları dikkat çekti.

Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor

“BUNU YAŞAYARAK GÖRÜYORUZ”

Bilim Rehberi’nin yapılan çalışma ile ilgili açıklamasının ise şu şekilde olduğu dikkat çekti:

“Nitekim depremden sonra ilk sönümlemenin ağustosta ikinci sönümlemenin de mart ayında hissedilir şekilde olacağını belirtmiştik. Bunu yaşayarak görüyoruz. Bu bilgiler alanında uzman kişilerle işbirliği yapılarak, emek verilerek elde edilmektedir. İnsan hayatı söz konusu olduğunda, bilim toplum için bilinçli bir şekilde uygulanmalıdır. Bilimle kalın, Bilim Rehberi’nde buluşun. Geçmiş olsun”

Maraş, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elâzığ dikkat! Risk devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Mar 2024 - 14:38 - Gündem

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