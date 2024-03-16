16 Mar 2024 - 14:35 - Gündem

MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Malatya Şubesi, iftar programında genç ticaret elçileri ile bir araya geldi. İftar sonrası konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, iftar yemeklerine katılan konuklara teşekkür ederek, Malatya’da bulunan yabancı ülke öğrencilerin aynı zamanda birer genç ticaret elçisi de olduğunu ifade ederek burayı ülkelerine en iyi şekilde tanıtan kişiler olduğunu söyledi.