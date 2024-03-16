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MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı

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MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Malatya Şubesi, iftar programında genç ticaret elçileri ile bir araya geldi. İftar sonrası konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, iftar yemeklerine katılan konuklara teşekkür ederek, Malatya’da bulunan yabancı ülke öğrencilerin aynı zamanda birer genç ticaret elçisi de olduğunu ifade ederek burayı ülkelerine en iyi şekilde tanıtan kişiler olduğunu söyledi.

MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı mask
MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı
MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı
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MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Malatya Şubesi, iftar programında genç ticaret elçileri ile bir araya geldi. İftar sonrası konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, iftar yemeklerine katılan konuklara teşekkür ederek, Malatya’da bulunan yabancı ülke öğrencilerin aynı zamanda birer genç ticaret elçisi de olduğunu ifade ederek burayı ülkelerine en iyi şekilde tanıtan kişiler olduğunu söyledi.

MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı
MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı

MÜSİAD Malatya Şubesi’nde gerçekleşen iftar programına İnönü Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrencilerin yanı sıra Şube Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Başkanı Yusuf Erdemiz, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Afrika Araştırmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. İsmail Söylemez katıldı.

MÜSİAD Malatya “Genç Ticaret Elçilerini” ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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16 Mar 2024 - 14:35 Malatya- Gündem

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