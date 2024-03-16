Şanlıurfa’da Akçakale Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, İkizce, Hacıekber, Arıcan, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Aşağıbeydaş, Yeşerti, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Ekinyazı, Acıkuyu, Aslanlı, Aşağıderen, Zenginova, Kepezli, Keçili, Yazlıca, Güneren, Düzce, Alıncık, Gülveren, Arıcan, Şahinsoylu, Kayalık bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Şefkat, Kelebek, Tuzluca, Yukarı Çukurca, Çukurca, Akdiken, Çömlekçi, Menzil, Aksahrınç, Mavitaş, Cevher, Büyüktaş, Ayyıldız, Adnan Menderes, Osmanlı, Zorlu, Öncül, Aydüştü, Soylu, Çaltılı, Bilgili, Gögeç, Taylıca, Meydankapı, Altılı, Aslankuyusu, Yenidoğan, Küçük Ekinli, Emekli, Kütüklü, Birelismet, Kayaca, 15 Temmuz, Algılı, Aralı bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Ağırtaş, Karşıyaka, Diktepe, Kocaali, Bozdere, Dalocak, Günışığı, Ünsal, Almaşar, Kurucahöyük, Yuvacık, Aşağıalmaşar, Uğurcuk, Çoğan, Bentbahçesi, Tüten bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler, Akbulut, Tekinler, Yukarıkarataş, Akbulut, Aşağıkarataş bölgelerine,
Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi, Yağmurlu, Batıkent, Yusuf, Taşlıca, Turluk, Bozhöyük, Kap, Karaman, Yediyol, Yardımcı, Ovabeyli, Başgöze, Uğurlu, Sultantepe, Zeynepköy bölgelerine,
Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü, Bitek, Narlık, Yeni bölgelerine,
Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır, Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz, Alkanlı, Kurucuk, Kap, Apalı, Sultantepe, Ambartepe, Köprülük, Hancığaz, Abdurrahmandede, Çamurlu, Büyükhan, Akçamescit, Külünçe, Asya, Büyükhancağız, Kısas, Altıntepe, Yeşiltepe, Yeniköy, Boydere, Konuklu, Şeyhçoban, Perşembe, Kepirli, Oğulbey, Batıkent, Yeşildere bölgelerine,
Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Yenice, Şahinler, Eyüpkent, Küçükhan, Hancığaz, Bildim, Abdurrahmandede, İkizce, Büyükhan, Akçamescit, Beyazyaprak, Asya, Büyükhancağız, Sırrın, Konuklu, Karahisar, Yukarıyazıcı, Uluhan, Sarpdere, Sarıtaş, Küçüksenemağara, Dikme bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Ünlü, Meydankapı, Uluağaç, Balkır, Çolpan, Bellitaş, Avlak, Çepkenli, Öztaş, Oğulcuk, Göktaş, Duran, Tekdal, Zeytindalı, Yaygılı, Gazlıkuyu, Çiftçiler, Akmağara, Şuayipşehri, Bellitaş, Büyüktürbe, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Karacurun, Bağlar, Yeni, Yuvacalı, Üçüzler, Bağlar, Çimdeli, Bahçelievler, Hoşin, Gürgür, Arıca, Bahçecik, Akçaören, Barğaç, Kadıkent, Ağveren, Kepirhisar, Karaburç, Korgun, Hanmağara, Saluca, Malören bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Acaryurt, Altındamla, Keçili, Alanyurt, Sabancı, Başbük, Savucak, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Böğürtlen, Küptepe, Gedik, Taşhan, Fırın, Güney Karabahçe, Keçiburcu, Sabancı, Karakeçi, Kıvançlı, Keş, Alagün, Çubuklu, Çiftçibaşı, Altınpınar, Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Karpuzcu, Gerçek, Yoğunca, Ayvanat, Şirinkuyu, Yenişehir, Hayriye, Ayvanat, Ofis, Şirinkuyu, Şair İbrahim Rafet, Hacı Ömer, Camikebir, Güney, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Hüyüklü, Yığınak, Sakça, Millisaray, Uzuncuk, Yemişli, Estağfurullah, Yedikuyu, Başören, Büyüksalkım, Apaydın, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Bölücek, Türkmen, Şeyhzeliha, İlhan, Cemal, Gölgen, Bahçeli, Doyumlu, Düğer, Aşağıçiftlik, Sancak, Küçük Akziyaret, Büyük Akziyaret, Buğdayhüyük, Kasımkuyu, Hamurkesen, Gazibey, Karaca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Yücelen, Üstüntaş, Güvenli, Dicle, Gözelek, Hayriye, Bağlar, Fırat, Ayvanat, Şirinkuyu, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Karakoyun,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Salor, Keçiburcu, Keş, Ortanca, Üçkuyu, Ayazca, Kuskunlu, Karadibek, Taşlı, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Beyali, Bozkuyu, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Bozyokuş, Kaplanköy, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Bahçelievler, Yenişehir, Kınalıtepe, Elgün, Kavurga, Kemerli, Sevgili, Yeşilalıç, Yolbilen, Karataş, Gömülü, Kınalıtepe, Evcimen, Elgün, Aslanbaba, Yeşilalıç, Karataş, Kınalıtepe, Evcimen, Elgün, Aslanbaba, Yeşilalıç, Karataş, Karınca, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kumçeşme, Demirci, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Nergizli, Yaban, Bakımlı, İncirli, Bozca, Karakuzu, Mehmetçik, Türkeli, Dedeköy, Taşyaka, Dinçkök, Eser, Yıldız bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.