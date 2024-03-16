16 Mar 2024 - 14:27- Gündem

Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Aksaray’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Aksaray’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…