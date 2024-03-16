Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi

MEDAŞ Nevşehir’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Nevşehir’de:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi, Karavezir Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Balcın Mahallesi, Boğaz Mahallesi, Boğaz Köyü, Acıgöl Yolu Mevkii, İcik Köyü, Ertaş Mevkii, İcik Köyü, Hicim Baba Mevkii, İcik Köyü, Karşı Mevkii, İcik Köyü, Tepe Mevkii, İcik Köyü, Yukarı Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Aksaray’da:
“Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Eskil ilçesine bağlı Başaran Köyü, Başaran Köyü, Butacı Yaylası, Güneşli Köyü, Güneşli Köyü, Bezirci Yaylası, Güneşli Köyü, Çağlak Yaylası, Güneşli Köyü, Gedik Yaylası, Güneşli Köyü, Gözerli Yaylası, Güneşli Köyü, Güllüdere Yaylası, İstiklal Mahallesi bölgelerine,
Yarın 00.00-01.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tacin Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.