16 Mar 2024 - 14:27- Gündem G:

Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Aksaray’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Aksaray’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi mask
Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi
Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi
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MEDAŞ Nevşehir’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Nevşehir’de:

Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi, Karavezir Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Balcın Mahallesi, Boğaz Mahallesi, Boğaz Köyü, Acıgöl Yolu Mevkii, İcik Köyü, Ertaş Mevkii, İcik Köyü, Hicim Baba Mevkii, İcik Köyü, Karşı Mevkii, İcik Köyü, Tepe Mevkii, İcik Köyü, Yukarı Mevkii    bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi

MEDAŞ Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Aksaray’da:

“Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Eskil ilçesine bağlı Başaran Köyü, Başaran Köyü, Butacı Yaylası, Güneşli Köyü, Güneşli Köyü, Bezirci Yaylası, Güneşli Köyü, Çağlak Yaylası, Güneşli Köyü, Gedik Yaylası, Güneşli Köyü, Gözerli Yaylası, Güneşli Köyü, Güllüdere Yaylası, İstiklal Mahallesi bölgelerine,
Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi

Yarın 00.00-01.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tacin Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bir uyarı da Nevşehir ve Aksaray için geldi
 
 

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16 Mar 2024 - 14:27 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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