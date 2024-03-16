Fiyat artışı, Malatya’ya kan kaybettiriyor

Asgari ücretliler ve emeklilerin haricinde son zamanlarda memurlarda geçim sıkıntısı yaşamaya başladılar. Özellikle deprem sonrası zor süreçlerden geçen memurların yaşadıkları sorunlar hakkında BUSABAH’a konuşan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, önemli açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen’in konfederasyon olarak 11 hizmet kolundan oluşan ve Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da yetkili bir sendika olduğuna vurgu yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Memur-Sen’in, memurların özlük haklarıyla birlikte onların hukuk mücadelesinde kendilerine yardımcı olan bir sendika olduğunu altını çizdi.

“FAHİŞ ARTIRIM SÖZ KONUSU OLDU”

Türkiye’nin aksine Malatya’daki memurlarının hem geçinme hem de barınma nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez,

“Türkiye'de memurların genel anlamda bir geçim sıkıntısı olmakla birlikte Malatya'da bununla beraber bir de barınma sıkıntısı devam ediyor. Bu sıkıntı hala çözülmüş değil. Şu anda birçoğunun evleri yıkıldı. Yıkılan evlerin yerine yeni evler tabii ki yapılıyor. Bu noktada devlet seferber olmuş ama henüz evlerine geçmiş değiller. Ayrıca memurların büyük bir kısmı yabancı olduğu için aslında birçoğu kiracı. Kiracı olanların da evlere gittiğinden yeniden kira bulma noktasında daha çok sıkıntı çekiyor. Belki ev sahibine göre daha çok sıkıntı çekiyor. Ya da buldukları bölge işe giderken 2 araç değiştirmesi gereken bölgeler. Yine yol sıkıntısı çekiyorlar. Deprem döneminde hakikaten bu bölgede özellikle fiyatlarda ciddi manada bir fahiş artırım söz konusu oldu. Ama depremle alakalı ciddi bir tazminat ödenmedi. 6 aylık basit bir ödeme yapıldı. Bunun depremin yaraları sarılana kadar devam etmesi ve bu noktada ciddi bir meblağ olması gerekiyordu”

şeklinde konuştu.

“YETKİN OLAN NÜFUS GÖÇ ETTİ”

Hayat pahalılığının Malatya’ya kan kaybettirdiğini dile getiren Söylemez,

“Emin olun şu anda hem eğitimci alanda, hem sağlıkta, diğer bütün alanlarda hangi alana giderseniz gidin, imkanı olan buraya hakikaten üst düzey faydalı olabilen, imkanı ve özverili olan insanların büyük bir kısmı şehirden göç etti ve dolayısıyla ister istemez kalanların işi zor. Biz kalanlarla ilgili olumsuz bir cümle kullanmak istemiyoruz. Biz de buradayız, hizmet ediyoruz. Rabbim onların da yardımcısı olsun. Fakat giden ile kalan arasındaki dengeye baktığımızda daha çok imkanı olan, daha çok faydalı olan bu noktada daha çok yetkin olan nüfus göç etti. Beyin göçü verdik hala daha birkaç seneye, şehir kalkınana kadar da geri dönmeyi pek de düşünmüyorlar. Dolayısıyla devletin buralara ciddi manada teşvik vermesi gerekiyordu. Her konuda yardımcı olup, aynı zamanda maddi olarak da memurun burada güçlendirilmesi gerekiyordu ama bu yapılmalı. Şu aşamada emin olun tabii ki hükümeti planlamaları ya da konuşmaları işte şehir bir yılda en geç 2 yılda ayağa kalkar cümlesini tam oturmuyor, insanlar bunu 5 ile 10 yıl arası olarak görüyor. Ama bütün bunlara rağmen Malatya'mız güzel. Malatya inşallah eski günlerine kavuşmak adına bizim sürekli gitmekten ziyade burada kalıp bu mücadeleyi yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum”

ifadelerine yer verdi.