Fergana’dan ilk somut tehdit! Malatya giderek kan mı kaybediyor?

Son yıllarda Malatya kayısısındaki fiyat artışı Malatyalı çiftçilerin yüzünü güldürse de bu durum Orta Asya kayısısı ihracatçıları ile çiftçilerinin ise iştahını kabartıyor. Orta Asya ülkelerinde veya Fergana Vadisi’nde yapılan kayısı üreticiliği ileriki dönemlerde Malatya kayısısına önemli bir rakip olacağı yönünde tahminler yapılırken, bu duruma bir önlem alınmazsa Türkiye’nin Avrupa’da önemli ölçüde kayısı pazarının kaybetmesine neden olacağını düşünülüyor.

Özellikle şimdiden Orta Asya kayısılarının Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Belgesi olan Malatya kayısısı diyerek Avrupa raflarında yer aldığı ve satıldığı ihbarlarının da geldiği göz önünde bulundurulurken, suç teşkil eden bu duruma karşın ilgili bakanlıkların nasıl bir önlem alacağı merak konusu oldu.

Avrupa’nın marketlerinde Orta Asya kayısının “AB Coğrafi İşaret Belgeli Malatya kayısısı” olarak satılmasına ilk büyük tepki Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’dan geldi. Avrupa ülkelerinin uyarılması gerektiğine dikkat çeken Özcan, önemli açıklamalarda bulundu.

Orta Asya kayısılarının “Malatya Kayısısı” diyerek satılmasının yasak olduğunu ifade eden Özcan, bir ülkenin ürünün yasa ve kanunlarla Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgeli bir ürün adı altı satılmasının kesinlikle olamayacağını söyledi.

“BİZE FOTOĞRAF VE RESİMLER GELİYOR”

“Orta Asya kayısısının Malatya kayısısı adı altında satılamaz” diyen Özcan, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Belgesini Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Yetkili kurulların Avrupa’ya ve ürünü tüketen dünyanın önemli ülkelerine bu durumu resmi olarak bildirmesi gerekiyor. Eğer Avrupa’da Orta Asya kayısı ürünlerinin ambalajlanıp üzerine de AB Coğrafi İşaret Belgesi vurularak Malatya kayısısı gibi satılıyorsa bu bir suçtur ve bunun önüne de kesinlikle geçmemiz gerekmektedir. Ticari ataşeliklerine bununla ilgili de yetkili kurularca da mutlaka bilgi vermek gerekir. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili mutlaka resmi yazılar yazıp Avrupa Birliği ülkelerini uyarmalı ve bir an önce de bu yanlıştan ve hatadan dönülmesi gerekiyor. Aksi takdirde de yasaların ön gördüğü cezai işlerim uygulanması lazım. Orta Asya kayısılarının raflarda Malatya AB Coğrafi İşaret Belgeli ürünüymüş gibi satıldığına dair bizlere fotoğraf ve resimler geliyor. Ama biz de konuyu yerinde tetkik ettik dersek bu da doğru bir bilgi olmaz.”