Üstündağ’ın ismi o cadde de yaşatılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı 3’üncü birleşimini gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında toplanan mecliste bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken bazı gündem maddeleri ise diğer birleşimlerde görüşülmek üzere ertelendi.

22 gündem ile toplanan mecliste mazeret dilekçelerinin okunması ve bir önceki toplantıda alınan karar özetlerinin kabulünün ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2’nci maddesi işletme hakkı 31.12.2024 tarihine kadar Kültür A. Ş. ye devredilen belediyeye ait yerlerin işletme hakkı süresinin 31.12.2024 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uzatılması hakkındaki Emlak Konut ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada;

“Mülkiyeti ve sorumluluğu belediyemize ait Malatya Kültür A.Ş, ye işletme hakkı devredilen ekli listede belirten yerlerin işletme hakkı süresi 31.12.2024 tarihinde sona erdiğinden Malatya Kültür A. Ş. ye ekli yazılarında belirtilen yerlerin işletme hakkı süresinin bitiş tarihi olan 31.12.2024 tarihinden itibaren 5216 sayılı büyükşehir belediye kanununun 26. Maddesine istinaden işletme hakkı süresinin 5 yıl süreyle uzatılmasını talep etmektedir. Mülkiyeti ve sorumluluğu belediyemize ait ekli listede belirten yerlerin Malatya Kültür A.Ş.'ye 31.12.2024 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devredilip devredilmeyeceği, devredilecekse mevcut işletme hakkı bedelinin 31.12.2024 tarihinden sonra TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalarına göre oranında artış yapılıp yapılmayacağı hususlarında karar alınması için evrağın büyükşehir belediye meclisine havalesini arz ederim”

ifadelerine yer verildi.

Gündemin 4. Maddesi kapsamında Battalgazi ilçesi, Battalgazi Mahallesi ‘Kızılırmak Caddesi’ isminin ‘Mehmet Akif Üstündağ Caddesi’ olarak değiştirilmesi talebi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada; “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2024 tarih 177560 sayılı yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; Adres ve Numaralamaya ilişkin çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesi, Battalgazi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kızılırmak Caddesi isminin ‘Mehmet Akif ÜSTÜNDAĞ Caddesi’ olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündemin 8’inci maddesi Malatya Cem Kültür Evi inşaatı yaptırılması işi için protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Dairesinin Başkanlığının teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada;

“Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 101 ada 4 parselde 22.07.2022 tarih ve 2022-140 numaralı yapı ruhsatına haiz 5700 metrekare kapalı alandan oluşan ve önceden yapımına başlanılarak belirli bir aşamaya getirilmiş olan Malatya Cem Kültür Evi inşaatının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerekli ödenek temininin sağlanıp Büyükşehir Belediyemiz bütçesine aktarılması halinde kalan işler ile alakalı onaylı projesine göre işin yaptırılması ile ilgili protokol Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek, protokolün imzalanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verilmesi hususunun karara bağlanması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim”

ifadelerine yer verildi.

Gündemin 21 ve 22. maddeleri İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilirken, Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki birleşiminin 18 Mart 2024 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.