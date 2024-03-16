Malatya’da bu hafta neler oldu?

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde proje tanıtım toplantısı gerçekleştirerek belediye başkanı olması halinde yapılacak projelerini aktaran AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er rezerv alan sayısının artırıldığını, Emlak Konut veya TOKİ tarafından yapılacak evlerin değerinin 15-20 milyon TL olacağını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19534582/rezerv-alanlardaki-konutlarin-degeri-ne-kadar-olacak

Malatya’da kaç rezerv alanı var?

Malatya’da 22 alanın rezerv alanı belirlendiğini dile getiren Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar rezerv alanından çıkarılan hiçbir yer bulunmadığını belirtti. Bunun büyük bir imkân olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar?” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19534857/malatyada-kac-rezerv-alani-var

Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor

6 Şubat depremlerinde birçok tarihi yapı gibi Yusuf Ziya Paşa Cami’si de hasar aldı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan 232 yılık Yusuf Ziya Paşa Cami’nin tadilat çalışmalarına başlandı. Diyarbakır ve Maden-i Humayun Emiri olan Yusuf Ziya Paşa oğlu Şa’di Paşa tarafından annesi Ayşe Hanım için yaptırılan caminin tadilat süreci devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19535809/malatyadaki-232-yillik-cami-onariliyor

Dünyanın en nadir hammaddesi Malatya’da Kıymetini bilen var mı?

Dünyanın sayılı profillit mineral yataklarından birinin Malatya’da olduğunu, hatta Türkiye’de 9 profillit işletme izinli sahanın 8’inin Pütürge’de bulunduğunu biliyor muydunuz? Profillit o kadar değerli ve oldukça nadir görülen bir hammadde ki, uzmanlar bu konuda şunu söylüyor: “İsraf etmeden her gramını bile özenle değerlendirmek gerek.”

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19540395/dunyanin-en-nadir-hammaddesi-malatyada-kiymetini-bilen-var-mi

Söğütlü Cami nerede yapılmalı? Malatyalılar ne diyor?

Malatya’da Söğütlü Cami'nin eski belediye binasının bulunduğu alana taşınması ve burada inşa edilmesi gündemde. Ağır eleştirileri beraberinde getiren bu haberi Malatyalılara sorduk. Kimi böyle bir gelişmenin kabul edilemeyeceğini söyledi kimi ise kararı mantıklı buldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19550390/sogutlu-cami-nerede-yapilmali-malatyalilar-ne-diyor

Uzman isimden çarpıcı Malatya iddiası

Beylerderesi Viyadüğüne yakın bir alanda yapılacak olan yeni viyadük hakkında BUSABAH’a konuşan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malatya’ya yapılacak yeni yapılacak projelerde Malatya’da uzman kişilerin görüşlerinin alınmadığından dert yanan Aluçlu, önemli iddialarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19544756/uzman-isimden-carpici-malatya-iddiasi

Malatya’da toplam 42 alan var

Malatya’da toplam 42 alanın rezerv alanı olduğu ilan edilirken, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar rezerv alanından çıkarılan hiçbir yer bulunmadığını belirtti. Bunun büyük bir imkân olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar?” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19544593/malatyada-toplam-42-alan-var

Emeklilere müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarılmış oldu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19540911/emeklilere-mujde-resmi-gazetede-yayimlandi-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak

Malatya’da 200 yıllık tarih tekrar ayağa kaldırılıyor

Arapgir ilçe merkezinde bulunan Osmanlı dönemine ait 200 yıllık Çarşı Hamamı sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Zarar görmüş kısımlar restorasyon kapsamında orijinaline uygun yenilenirken, çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19553219/malatyada-200-yillik-tarih-tekrar-ayaga-kaldiriliyor

Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından açıklamalarıyla ve bilgilendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Bostanbaşı, Fahri Kayahan bölgelerindeki ağır ve orta hasarlı binalara dikkat çekti. Önal, “Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19554715/deprem-bilimci-bostanbasi-bolgesine-dikkat-cekti-sorunu-cozun

Gürkan’dan dikkat çeken açıklama “Bize iyilik, memlekete kötülük yaptılar”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı birinci birleşiminde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği için mutlu olduğunu kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19558477/gurkandan-dikkat-ceken-aciklama-bize-iyilik-memlekete-kotuluk-yaptilar

Bakan Özhaseki’den riskli bölge açıklaması Malatya “her an riskli” bir noktada

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Şu anda bile hareketli 500’e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" diye konuştu. Bakan Özhaseki, Malatya’nın da içinde olduğu bazı şehirleri sıralayarak, “Bu bölgeler her an riskli” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19561981/bakan-ozhasekiden-riskli-bolge-aciklamasi-malatya-her-an-riskli-bir-noktada

Yine o hoca yine İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?

İsmi sık sık skandallarla anılan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi torpillere doymuyor! Daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “neden konuştun” soruşturması açtıran ismin, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddia edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19562221/yine-o-hoca-yine-iletisim-fakultesi-iletisim-fakultesi-birilerinin-babasinin-mali-mi

Yavaşlığın nedeni bu!

Malatya’nın kalbi olarak nitelendirilen Bakırcılar Çarşısı şantiye alanında çalışmalar devam ederken, bu çalışmaların kaplumbağa hızında ilerlemesi tepkilere neden oluyor. Rezerv alanındaki işlerin niçin yavaş ilerlediğini anlatan Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19567790/yavasligin-nedeni-bu

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19570221/depremlerin-ardindan-iskender-mahallesinde-son-durum

Rektörlük, İletişim Fakültesi, YÖK sessiz! “Canım hocam” dedi, hoca oldu

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde bir hocanın kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddiaları gündemde. Konuya ilişkin İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden her

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19573811/rektorluk-iletisim-fakultesi-yok-sessiz-canim-hocam-dedi-hoca-oldu

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 aylık değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelinde 3 şehir olağanüstü kurak il olarak tanımlandı. Malatya özelinde yapılan değerlendirme ise dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19582516/3-sehir-olaganustu-kurak-il-oldu-malatyada-nem-cokmus-nem

Bilim insanları açıkladı: Meğer aşı masummuş

Covid-19 aşısının kalp krizi ve kanda pıhtılaşmaya neden olup ölüm oranlarını artırdığına yönelik ortaya atılan iddialar sonunda araştırıldı. Bilim insanlarının 21 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonucuna göre, etrafımızda artan kalp krizlerinin, beyin kanamalarının, inmelerin sebebi aşı değil, Covid’in ta kendisi… İşte o araştırmanın tüm detayları.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19582191/bilim-insanlari-acikladi-meger-asi-masummus

Gezer’den çarpıcı Ağbaba açıklaması “Kaç kişinin huzurunda kaç defa söz verdi”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’nın, genel seçimlerde bağımsız aday olarak kendisine destek vereceğini söylediğini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı İbrahim Gezer, Ağbaba’nın defalarca kendisine söz verdiğini kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19580314/gezerden-carpici-agbaba-aciklamasi-kac-kisinin-huzurunda-kac-defa-soz-verdi

Hurdacılar sorunu giderek derinleşiyor!

Hurdacılar sorununun giderek Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde derinleştiğini dile getiren Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, artık bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Denetimsizlikten yakınan ve bu sorunun üzerine milletvekillerinin gitmesini isteyen Ünalır, “Logar kapaklarımız bile sökülüp, götürüldü. Bunları kim aldı, hurdacılar aldı. Bu kadar serbest hareket ediyorlar. Çünkü denetim yok” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19579149/hurdacilar-sorunu-giderek-derinlesiyor

Babacan Malatya Çarşısı tartışmalarına son noktayı koydu

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan son zamanlarda gündem olan ve nereye yapılacağı tartışılan Söğütlü Cami ve Kışla Caddesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, “Herhangi bir siyasi şehrin fikrini, görüşünü almadan müstakil hareket etmiyor, etmeyecek” şeklinde konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19577673/babacan-malatya-carsisi-tartismalarina-son-noktayi-koydu

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Aynı bölgede deprem olması muhtemel

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün konuşmacı olarak katıldığı, ‘’Deprem ve Türkiye’’ konulu seminer internet üzerinden gerçekleşti. Seminerde Prof. Dr. Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19576465/prof-dr-okan-tuysuz-ayni-bolgede-deprem-olmasi-muhtemel

Kaynak: Haber Merkezi