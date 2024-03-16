16 Mar 2024 - 12:24- Gündem G:

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı

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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı mask
Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı
Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Yayla, Yeşil köy, Yenimuhacir, Cumhuriyet bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:    

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaradere, Merkez, bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Muratlı ilçesine bağlı Merkez, İstiklalkurtpınar Osb bölgelerine,

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Kayı bölgelerine,

Yarın 11.00-12.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı, Merkez bölgelerine,

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Muratlı ilçesine bağlı İstiklalkurtpınar Osb bölgelerine,

Yarın 16.30-19.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Merkez, Veliköy Osb bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı
 
 

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16 Mar 2024 - 12:24 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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