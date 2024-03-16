Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat! Tek tek açıklandı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Yayla, Yeşil köy, Yenimuhacir, Cumhuriyet bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaradere, Merkez, bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Muratlı ilçesine bağlı Merkez, İstiklalkurtpınar Osb bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Kayı bölgelerine,
Yarın 11.00-12.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı, Merkez bölgelerine,
Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Muratlı ilçesine bağlı İstiklalkurtpınar Osb bölgelerine,
Yarın 16.30-19.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Merkez, Veliköy Osb bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.