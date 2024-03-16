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Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı mask
Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı
Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Alımlı, Ofis, İstasyon, Avcılar, Ensar, Savurkapı, Karademir, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Yukarıhatunlu, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş, Sulak, Yukarıyeniköy, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Düzlük, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere bölgelerine,

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Çatalçam, Batur, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Kale, Bayraklı, Ortaca, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Tosunlu, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Böğrek, Issız, Söğütözü, Zeytinpınar, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Koçyiğit, Akçay, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Boyaklı, Bayırköy, Çadırlı, Konak, Konuk, Bozbayır, Balova, Ortaca, Adak, Kayacık, Doğancı, Dumanlı, Pınarcık, Bağrıbütün, Büyükayrık bölgelerine,

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yolüstü, Güneştepe, Büyüktepe, Akyazı, Işıklar, Sandıklı, Arıtepe, Karakuyu, Selahattin Eyyubi bölgesine,

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Ulutaş bölgesine,

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Barıştepe, Mercimekli, Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Elbeğendi, Dibek, Üçköy, Dağiçi, Üçyol, Güven, Doğançay, Oyuklu, Yenice, Gülgöze bölgelerine,

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Üçkavak, Güzelağaç, Yaylatepe, Tokdere, Topağaç, Mutluca, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Seydin, Kaplan, Safa bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayaboyun, Çanaklı, Atatürk(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Bahçelievler(Merkez), Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, Şehrinuh, Gündoğdu, Yoğurtçular, Yeşilyurt, Gündoğdu bölgelerine,

Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Yeşiltepe, Birlikköy, Güven, Kavallı, Çiftlikköy, Ovaköy, Ilıcalar, Mahmutlu, Köprübaşı, Buğdaylı, Ortaköy, Otludere bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Pınarbaşı, Oymak, Köşklü, Duruköy, Öğündük, Turgut Özal, Ağaçlı, Çukurlu, Çalketehti, Bereketli, Kayı, Peçenek, Kuyulu, Tepeli, Kayalı, Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Toklu, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Varlık, Erdem, Taşhöyük, Korucu, Konak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi. 

 

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16 Mar 2024 - 12:22 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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