2024 LGS başvuruları başladı mı? LGS son başvuru tarihi ne zaman?

2023-2024 eğitim ve öğretim sonunda öğrencilerin merkezi puanla kabul edileceği fen lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve diğer liselere yerleşmek isteyen öğrenciler ve aileler tarafından merak konusu oldu. Millî Eğitim Bakanlığı öğrencilerin heyecanla beklediği sınavın başvuru tarihlerini açıkladı. Öğrenciler haziran ayında yapılacak sınava hem internet üzerinden hem de okul yönetimleri yardımıyla başvuruda bulunabilecek.

LGS BAŞVURUSU 18-29 MART TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

LGS kapsamında yapılacak olan sınav 2 Haziran’da uygulanacak. 2024 LGS başvuru işlemleri ise 18 Mart Pazartesi başlayıp 29 Mayıs Cuma günü sona erecek. Sınava katılım sağlamak isteyen öğrencilerin başvuruları elektronik ortamdan alınacaktır. Başvuru sonrası okul müdürünün 1 Nisan 2024 tarihine kadar öğrencilerin işlemlerini onaylaması gerekir. Öğrenciler, başvuru kayıtlarının olup olmadığını elektronik ortamdan takip edebilirler.

LGS SINAVININ AMACI

Okul müfredatına göre 6 temel ders olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerini barındıran bu sınavda öğrencinin okuduğunu doğru anlama, okuduğunu yorumlama, problem çözme, sonuçlar çıkarma ve konuyu analiz etme gibi başarısını ölçecek nitelikte sorulara yer verilir. Sınavda başarılı olan öğrenciler eğitim almak istedikleri lisede okuma şansı yakalar. Özellikle bir sonraki adım olan üniversite sınavındaki başarı yüzdesinde okuduğunuz lise önemli rol alacak.

24 MAYIS TARİHİNDEN İTİBAREN GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANACAK

Fotoğraflı sınava giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren internet ortamından ya da müdürlükten alınarak mühürlenecek ve onay aldıktan sonra belgeler teslim edilecek. Öğrenciler sınav girişi yaparken fotoğraflı mühürlü giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanında bulunduracaklar.

Birinci oturum 09.30’da başlayacak. Türkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden toplamda 50 soru sorulacak ve öğrencilere cevaplaması için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri dersinden oluşan toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerden cevaplanması için 80 dakika süre verilecek.

LGS Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024’te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi