Batman ve Siirt için uyarı yapıldı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Turnalı, Kilis bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Tepecik(Merkez), Yeniköy, Sağlık, Aslan Köy bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Üçkuyular, Yarımtaş, Yenipınar bölgelerine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe, Çamlıtepe, Korik, Güneykent, Gültepe, Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi, Badelen, Kırmataş, Kayabağı, Korik, Akça, Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi, Karatepe, Örmegöze, Ağılcık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı bölgelerine,
Yarın 06.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Merkez), Bahçelievler, Kooperatif bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yanarsu, Yayıklı, Azıklı, Güzeldere, Demirkuyu, Ballıkaya, Göztepe, Işıklı, Demirbaşı, Yapılar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Duygulu, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Yokuşlu, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Duaf, Yerliçoban bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.