Kayseri ve Niğde dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 07.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz, Gürpınar mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 13.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Cinahmet, Han mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 10.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Orhanlı Beldesi; Fatih Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.