16 Mar 2024 - 11:21- Gündem G:

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek mask
Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek
Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Bağcılar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine Dumlupınar, Tekel, Sanayi, Seyrantepe, Altıok, Kurtuluş, Esentepe, Şentepe, Korukçu, Göksu, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,
Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Kumçi, Dibektaş, Akkoyunlu, Karamusa, Tepe, Kalecik, Alakoç, Konuksever, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Baykal, Yeşilova, Toplu bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı, Bozçalı, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı, Cumhuriyet, Eski, Bozçalı, Şükürlü, Beşpınar, Altınakar bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Çelebi, Yeşiltepe bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Kalaba, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Peyas, Bağcılar, Kabahıdır, Karacadağ, Kırkkoyun, Alankoz, Ekince, Karahanköy, Oğlaklı, Kılıçkaya bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Gözebaşı, Tepecik, Bozbağlar, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Güldiken, Üçdamlar, Karpuzlu, Saydamlı, Yorulmaz, Akçabudak, Bayırlı, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Muradiye, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Hedik, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Yalımlı, Ulucak, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Karahasan bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Feridun, Bağlar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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16 Mar 2024 - 11:21 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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