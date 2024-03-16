Diyarbakır’da Bağlar Ergani Çermik Dicle Lice Silvan ve Yenişehir etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine Dumlupınar, Tekel, Sanayi, Seyrantepe, Altıok, Kurtuluş, Esentepe, Şentepe, Korukçu, Göksu, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Kumçi, Dibektaş, Akkoyunlu, Karamusa, Tepe, Kalecik, Alakoç, Konuksever, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Baykal, Yeşilova, Toplu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı, Bozçalı, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı, Cumhuriyet, Eski, Bozçalı, Şükürlü, Beşpınar, Altınakar bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Çelebi, Yeşiltepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Kalaba, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Peyas, Bağcılar, Kabahıdır, Karacadağ, Kırkkoyun, Alankoz, Ekince, Karahanköy, Oğlaklı, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Gözebaşı, Tepecik, Bozbağlar, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Güldiken, Üçdamlar, Karpuzlu, Saydamlı, Yorulmaz, Akçabudak, Bayırlı, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Muradiye, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Hedik, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Yalımlı, Ulucak, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Karahasan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Feridun, Bağlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.