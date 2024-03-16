16 Mar 2024 - 10:47- Gündem

Dikkat! Maraş’ta 4 Adıyaman’da 2 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…