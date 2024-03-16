16 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 16 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
16 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“İpek Eczanesi
İpek Caddesi BİM karşısı (Kanalboyu Esenlik yukarısı)
24 saat açık
Sezer Eczanesi
Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşil Evler Site içi, Yeşilevler Camii karşısı, No:5/A
24 saat açık
Malatya Büyük Eczanesi
Ankara asfaltı 6.kilometre, Gözde Akademi Hastanesi arkası, No:3
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.