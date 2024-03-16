Battalgazi ilçesi yarın dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Üzümlü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Bölüklü, Hançerli mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine,
Yarın 06.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim, Merkez Beydağı, Cemalgürsel, Zaviye, Şahnahan, Başharık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Fırıncı, Hacıhaliloğluçiftliği, Yeniköy, Yenice, Yaygın, Tokluca, Bağtepe, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Merdivenler, Beydağı, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Kıyıcak, Darıpınar, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Dedeköy, Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Kapıkaya, Mahmut Dursun, Alhanuşağı, Düzyol, Kamıştaş mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Koldere, Çolak, Damlı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.