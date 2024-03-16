Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti

Son dakika! Resmi Gazete’de yayımlandı! Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ ile yeni faiz oranları bildirildi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartı nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltildi.

İlgili kararda “31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘131’ ibaresi ‘189’ şeklinde değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca şu bilgiler de aktarıldı:

“Aynı Tebliğe geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 16/3/2024 ile 31/3/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Merkez Bankasınca ilan edilerek uygulanır.”