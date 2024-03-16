- Gündem

Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti

ABONE OL Google News Sayfamız

Resmi Gazete’de yayımlanan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ ile yeni faiz oranları bildirildi.

Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti mask
Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti
Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dakika! Resmi Gazete’de yayımlandı! Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ ile yeni faiz oranları bildirildi.

Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartı nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltildi.

Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti

İlgili kararda “31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘131’ ibaresi ‘189’ şeklinde değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti

Ayrıca şu bilgiler de aktarıldı:
“Aynı Tebliğe geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 16/3/2024 ile 31/3/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Merkez Bankasınca ilan edilerek uygulanır.”

Son dakika! Kredi kartlarında faiz oranı değişti

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, kredi kartı, faiz oranları, Resmi gazete, Tebliğ, azami faiz oranları, kredi kartı işlemleri, Kredi kartı nakit avans çekimi

16 Mar 2024 - 01:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL