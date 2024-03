Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

Film izlemek hobi olmanın ve zamanı güzel geçirmenin ötesinde bazen bağımlılık oluşturacak kadar tutkulu bir aktiviteye dönüşebiliyor. Bu bağlamda savaş filmleri ise en çok izlenen ve beğenilen yapımlar arasında yer alıyor.

Film izlemeyi seven herkes savaş ve onun yıkıcı etkilerini gözler önüne seren savaş karşıtı yapımları mutlaka izlemiştir. Tavsiye isteyenler için ise 23 film önerisi şöyle: (Unutulmaz Filmler’in tavsiyesidir)

1- Schindler's List (1993)

2- Saving Private Ryan (1998)

3- Life Is Beautiful (1997)

4- Grave of the Fireflies (1988)

5- Dr. Strangelove (1964)

6- The Pianist (2002)

7- Paths of Glory (1957)

8- Apocalypse Now (1979)

9- The Great Dictator (1940)

10- Full Metal Jacket (1987)

11- Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)

12- Platoon (1986)

13- The Grand Illusion (1937)

14- The Deer Hunter (1978)

15- No Man's Land (2001)

16- Before the Rain (1994)

17- Empire of the Sun (1987)

18- All Quiet on the Western Front (2022)

19- The Thin Red Line (1998)

20- Birdy (1984)

21- Born on the Fourth of July (1989)

22- Brothers (2009)

23- Casualties of War (1989)