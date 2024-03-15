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Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

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Film izlemek hobi olmanın ve zamanı güzel geçirmenin ötesinde bazen bağımlılık oluşturacak kadar tutkulu bir aktiviteye dönüşebiliyor. Bu bağlamda savaş filmleri ise en çok izlenen ve beğenilen yapımlar arasında yer alıyor.

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film mask
Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film
Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film
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Film izlemek hobi olmanın ve zamanı güzel geçirmenin ötesinde bazen bağımlılık oluşturacak kadar tutkulu bir aktiviteye dönüşebiliyor. Bu bağlamda savaş filmleri ise en çok izlenen ve beğenilen yapımlar arasında yer alıyor.

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

Film izlemeyi seven herkes savaş ve onun yıkıcı etkilerini gözler önüne seren savaş karşıtı yapımları mutlaka izlemiştir. Tavsiye isteyenler için ise 23 film önerisi şöyle: (Unutulmaz Filmler’in tavsiyesidir)

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

1- Schindler's List (1993)

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

2- Saving Private Ryan (1998)

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

3- Life Is Beautiful (1997)

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

4- Grave of the Fireflies (1988)
5- Dr. Strangelove (1964)
6- The Pianist (2002)

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

7- Paths of Glory (1957)
8- Apocalypse Now (1979)
9- The Great Dictator (1940)
10- Full Metal Jacket (1987)
11- Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

12- Platoon (1986)
13- The Grand Illusion (1937)
14- The Deer Hunter (1978)
15- No Man's Land (2001)
16- Before the Rain (1994)

Savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 23 film

17- Empire of the Sun (1987)
18- All Quiet on the Western Front (2022)
19- The Thin Red Line (1998)
20- Birdy (1984)
21- Born on the Fourth of July (1989)
22- Brothers (2009)
23- Casualties of War (1989)

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15 Mar 2024 - 23:55 - Kültür Sanat

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