Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Rektörlük, İletişim Fakültesi, YÖK sessiz! “Canım hocam” dedi, hoca oldu

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde bir hocanın kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddiaları gündemde. Konuya ilişkin İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden her

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19573811/rektorluk-iletisim-fakultesi-yok-sessiz-canim-hocam-dedi-hoca-oldu



3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 aylık değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelinde 3 şehir olağanüstü kurak il olarak tanımlandı. Malatya özelinde yapılan değerlendirme ise dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19582516/3-sehir-olaganustu-kurak-il-oldu-malatyada-nem-cokmus-nem



Bilim insanları açıkladı: Meğer aşı masummuş

Covid-19 aşısının kalp krizi ve kanda pıhtılaşmaya neden olup ölüm oranlarını artırdığına yönelik ortaya atılan iddialar sonunda araştırıldı. Bilim insanlarının 21 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonucuna göre, etrafımızda artan kalp krizlerinin, beyin kanamalarının, inmelerin sebebi aşı değil, Covid’in ta kendisi… İşte o araştırmanın tüm detayları.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19582191/bilim-insanlari-acikladi-meger-asi-masummus



Gezer’den çarpıcı Ağbaba açıklaması “Kaç kişinin huzurunda kaç defa söz verdi”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’nın, genel seçimlerde bağımsız aday olarak kendisine destek vereceğini söylediğini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı İbrahim Gezer, Ağbaba’nın defalarca kendisine söz verdiğini kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19580314/gezerden-carpici-agbaba-aciklamasi-kac-kisinin-huzurunda-kac-defa-soz-verdi



Hurdacılar sorunu giderek derinleşiyor!

Hurdacılar sorununun giderek Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde derinleştiğini dile getiren Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, artık bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Denetimsizlikten yakınan ve bu sorunun üzerine milletvekillerinin gitmesini isteyen Ünalır, “Logar kapaklarımız bile sökülüp, götürüldü. Bunları kim aldı, hurdacılar aldı. Bu kadar serbest hareket ediyorlar. Çünkü denetim yok” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19579149/hurdacilar-sorunu-giderek-derinlesiyor



Yasak ama kim bu yasağa uyuyor? İlkokulun yanında yerinde ayrıştırma

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Mahallesi’nde, Kazım Karabekir İlköğretim Okulu’nun yanındaki alanda, yerinde ayrıştırma yapıldığı bilgisi verildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanan bu hadisenin ilkokula giden çocuklara zarar verdiği ve son derece olumsuz etkilediği biliniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19577762/yasak-ama-kim-bu-yasaga-uyuyor-ilkokulun-yaninda-yerinde-ayristirma



Babacan Malatya Çarşısı tartışmalarına son noktayı koydu

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan son zamanlarda gündem olan ve nereye yapılacağı tartışılan Söğütlü Cami ve Kışla Caddesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, “Herhangi bir siyasi şehrin fikrini, görüşünü almadan müstakil hareket etmiyor, etmeyecek” şeklinde konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19577673/babacan-malatya-carsisi-tartismalarina-son-noktayi-koydu



Prof. Dr. Okan Tüysüz: Aynı bölgede deprem olması muhtemel

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün konuşmacı olarak katıldığı, ‘’Deprem ve Türkiye’’ konulu seminer internet üzerinden gerçekleşti. Seminerde Prof. Dr. Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19576465/prof-dr-okan-tuysuz-ayni-bolgede-deprem-olmasi-muhtemel



Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 61 yaşındaki bir şahıs sokak üzerinde ölü olarak bulundu. Olay, 07.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çolağın Çiftliği sokak üzerinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19576176/malatyada-sokak-ortasinda-olu-bulundu