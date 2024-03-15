THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Buna göre, 15-17 Mart tarihleri arasında AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla bilet almak mümkün. İşte detaylar…

AJet, bu haberi şöyle duyurdu:

“Yenilenen AJet ile bu dönüşümü deneyimlemeniz için yurt içi uçuşlar şimdi 299 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla! Mobil uygulamamızı indirerek biletinizi hemen alın ve AJet ile yurt içi seyahatinizin tadını çıkarın.

Biletleme Tarihleri: 15 Mart – 17 Mart 2024

Uçuş Tarihleri: 31 Mart – 30 Eylül 2024”



KURAL VE KOŞULLAR

Kampanya 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerli.

31 Mart – 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.

Kampanya kapsamında mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön 299 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacak.

Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi, tek yön, direkt uçuşları kapsıyor.

Kampanya sadece AJet mobil uygulamasında geçerli.

Kampanya 320.000 koltuk sayısı ile sınırlı.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemiyor.