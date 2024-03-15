- Gündem

THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Buna göre, 15-17 Mart tarihleri arasında AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla bilet almak mümkün. İşte detaylar…

THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor mask
THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor
THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Buna göre, 15-17 Mart tarihleri arasında AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla bilet almak mümkün. İşte detaylar…

THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor

AJet, bu haberi şöyle duyurdu:
“Yenilenen AJet ile bu dönüşümü deneyimlemeniz için yurt içi uçuşlar şimdi 299 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla! Mobil uygulamamızı indirerek biletinizi hemen alın ve AJet ile yurt içi seyahatinizin tadını çıkarın.

THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor

Biletleme Tarihleri: 15 Mart – 17 Mart 2024

Uçuş Tarihleri: 31 Mart – 30 Eylül 2024”

THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor


KURAL VE KOŞULLAR

Kampanya 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerli.
31 Mart – 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.
Kampanya kapsamında mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön 299 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacak.

THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor

Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi, tek yön, direkt uçuşları kapsıyor.
Kampanya sadece AJet mobil uygulamasında geçerli.
Kampanya 320.000 koltuk sayısı ile sınırlı.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.
Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemiyor.

THY markası duyurdu: Uçak biletleri 299 TL’den başlıyor

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Türk hava yolları, THY, AJet, yeni marka, indirimli bilet kampanyası, bilet, seyahat, kampanya

15 Mar 2024 - 23:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL